В пятницу, 26 декабря, в Украине идёт 1402-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 26 декабря

10:51 Последствия прилетов в Одесской области, где были атакованы объекты энергетической, портовой инфраструктуры и админздание.

10:40 В Харьковской области введены аварийные отключения света.

10:36 В Одесской области всю ночь били по морским портам, сообщает вице-премьер Кулеба.

Повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. Продолжаются пожары.

Также был прилет по терминалу в Николаевской области, повреждено судно под флагом Либерии.

В Ковеле повреждены железная дорога, локомотив и грузовой вагон.

10:15 Ночью были прилеты по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к отключениям в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, сообщает Минэнерго.

10:06 На юге Одесской области был прилет по объекту энергетики, сообщает ДТЭК.

09:53 Воздушные силы пишут об атаке КАБ по району Затоки.

09:41 Новое видео, доказывающее присутствие российских военных в Гуляйполе, снятое у памятника Нестора Махно. Памятник находится рядом с Домом культуры. На видео российский солдат накрывает памятник флагом РФ.

08:28 На константиновском направлении россияне продвинулись сразу на нескольких участках и постепенно усиливают давление на украинскую оборону, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. Наиболее заметные продвижения у них южнее и юго-восточнее Константиновки. Подразделения армии РФ вышли на линию Ступочки – Предтечино и закрепились там. Кроме того, им удалось занять несколько господствующих высот к юго-востоку от города и малыми штурмовыми группами зайти на юго-восточную окраину Константиновки.

Российские войска фиксируются в самой Константиновке от улицы Островского до СТО "Сити-Драйв".

08:03 Дроны атаковали российский Волгоград. Там вспыхнул пожар в районе НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", пишут местные телеграм-каналы.

07:54 В Одессе ночью дроны ударили по объекту инфраструктуры, произошел пожар, заявила городская администрация.

По данным местных телеграм-каналов, беспилотники атаковали порты в Одессе и Измаиле.