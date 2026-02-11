Параллельно информации Financial Times о готовности президента Владимира Зеленского провести выборы и референдум 15 мая в украинских телеграм-каналах появились пока официально никак не подтвержденные сообщения о том, что делегация Киева готова выехать на переговоры в Москву. Также каналы пишут, что такую возможность обсуждали во время трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Формально это выглядит чуть ли не как сенсация, ведь получается, что Киев фактически принимает предложение Кремля провести переговоры в Москве. Однако по сути поездка мало что значит.

Проблема переговоров не в месте их проведения, а в том, что нет никакого согласия между Украиной и РФ по самым главным пунктам мирного соглашения, в первую очередь - о выводе украинских войск из Донбасса. И пока такое согласие не появится, на процесс никак не повлияет поездка украинской делегации или даже самого Зеленского в Москву.

Смысл заявлений о готовности отправиться в Москву такой же, как о готовности провести референдум и выборы в мае: показать президенту США Дональду Трампу "конструктивную позицию".

В реальности же основная задача украинских властей сейчас - с одной стороны, избежать жесткого давления Трампа и принуждения к выводу войск из Донецкой области (для чего и демонстрируется "конструктив"), с другой стороны, затянуть переговорный процесс с помощью различных "встречных предложений", от которых точно откажется Москва - вроде готовности провести выборы в мае, но при условии объявления перемирии по линии фронта.

Расчет на то, что уже скоро Трампу будет не до Украины из-за начала предвыборной кампании в конгресс, а следовательно, вероятность давления на Киев снизится, а также на то, что, по мере усиления экспансионистской политики США в Иране, на Кубе и их вытеснения с мирового рынка российских энергоносителей отношения Вашингтона и Москвы будут ухудшаться, а влияние выступающих за усиление давления на РФ "ястребов" в окружении Трампа усиливаться.

К тому же никуда не делась надежда на изменение ситуации на фронте и в тылу не в пользу Москвы.

Оправдается ли этот расчет, вопрос открытый. Но пока украинские власти движутся в рамках этой концепции.