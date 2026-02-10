Бывший начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич заявил, что не верит цифрам потерь РФ, которые дает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Об этом Кротевич сказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Он считает, что реальные потери намного ниже. Кротевич сослался на данные российских правозащитников, которые насчитали 155 тысяч погибших. По его мнению, даже если ошибка составляет 200%, то речь все равно идет о 500 тысячах, но не о миллионе, который декларирует Генштаб.

"Завышать цифры и убеждать себя, что россияне вскоре закончатся – это опасный самообман. Россия имеет гораздо большее население и постоянно пополняет армию за счет новых волн мобилизации", – добавил Кротевич.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что на фронте погибли 55 тысяч украинских военных. Некоторые военные ВСУ не соглашаются с этими данными, сообщая, что украинские потери погибшими в пять раз больше того, о чем заявлял президент.

Ранее американский аналитический центр CSIS оценил украинские потери убитыми в диапазоне от 100 до 140 тысяч человек, а российские потери - в 325 тысяч человек.

Ситуацию с украинскими потерями мы подробно разбирали в отдельном материале.