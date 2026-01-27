Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поставленную ВСУ и новому министру обороны Михаилу Федорову задачу вывести потери РФ на фронте до 50 тысяч человек в месяц.

Соответствующее заявление президент сделал на мероприятии "Армия дронов 2025", где присутствовали командиры подразделений беспилотных систем.

Вероятно, Зеленский имел в виду потери как убитыми, так и ранеными.

"Задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут больше, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. Это реалистичная задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц, это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют", - заявил Зеленский.

Он добавил, что обеспечить уровень таких потерь РФ - это цель всех сил обороны.

"Это можно сделать. В первую очередь дронами, безусловно, всех типов", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что опыт наиболее результативных подразделений должен быть масштабирован на все войска Украины.

"Мы должны обеспечить Украине неизменное технологическое лидерство, что требует еще большей эффективности разработчиков, всех производителей наших дронов, еще большей эффективности нашей линейки дронов, ваших подразделений, еще большей эффективности каждого подразделения, которое работает с дронами, с технологиями, со всеми элементами этой линейки", - сказал Зеленский, подчеркнув, что выполнить все это означает гарантировать Украине жизнь.

Отметим, что на этом же мероприятии Зеленский наградил бывшего народного депутата Олега Ляшко государственной наградой.

Напомним, народный депутат Анна Скороход назвала "больной" озвученную Федоровым стратегическую цель Украины убивать 50 тысяч российских военных ежемесячно.