Министр обороны Михаил Федоров назвал цели Украины в войне. По его словам, это результативный менеджмент Сил обороны и ликцидация до 50 тысяч российских военных в месяц.

Об этом Федоров сказал на встрече с журналистами.

"Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое... Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение, это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация. Необходимо ставить правильные задачи. Система, у которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент - это первая задача", - сказал Федоров.

Вторая стратегическая цель - убивать 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, в прошлом месяце украинские силы убили 35 тысяч человек, и все эти потери верифицированы на видео.

"Если достигнем показателя в 50 тысяч, увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", - отметил Федоров.

Между тем Москва заявляет, что ежемесячно набирает в армию по 40 тысяч человек. То есть Киев хочет, чтобы РФ теряла на 10 тысяч человек больше, чем набирала.

В то же время Украина, по данным военных и депутатов, набирает в армию 20-30 тысяч человек в месяц, но многие уходят в самоволку.

Напомним, Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины 14 января со второго захода.

После этого с ним встретился Владимир Зеленский и определил его приоритеты на новом посту.