Министр цифровой трансформации и первый вице-премьер-министр Михаил Федоров сравнил себя с Богом.

Об этом он заявил в интервью "Армия TV" при обсуждении украинского производства дронов.

"У меня такая работа, министерская - это какая-то божественная работа, потому что ты проектируешь правила игры. Какая ещё есть работа, где ты создаёшь правила игры для миллионов людей? Бог есть, и не знаю, кто ещё есть. На самом деле эта работа довольно интересная", - заявил Федоров.

Также Федоров рассказал о создании украинского аналога китайского квадрокоптера "Мавик" (Mavic).

По словам министра, в производство отечественного аналога вложил деньги некий "мистер X", украинский "Мавик" уже производят и первую тысячу таких дронов доставили на поле боя.

Отметим, недавно мы писали о конфликте Федорова и Рустема Умерова и разбирались, как первый вице-премьер может поменять политический расклад в Украине.

Вообще политики любят броские сравнения на грани допустимого. Напомним о громком заявлении премьер-министра Армении Николa Пашиняна, что он возглавит "освобождение" Армянской апостольской церкви от антихриста — то есть от католикоса всех армян Гарегина II и высшего клира. Премьер утверждает, что у руководителей церкви "нет связи с Иисусом Христом".





