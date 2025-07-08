Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возглавит освобождение Армянской апостольской церкви от антихриста - то есть от католикоса всех армян Гарегина II и высшего клира. Премьер считает, что у руководителей церкви "нет связи с Иисусом Христом".

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"За пределами всех дебатов за это время было выявлено самое главное: полное отсутствие связи и соприкосновения Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса Гарегина II - Ред.), Вазгена Галстаняна (мирское имя архиепископа Баграта - Ред.), Геворга Аджапахьяна (мирское имя архиепископа Михаила - Ред.) и некоторых других с Иисусом Христом и его учением. Дом Иисуса Христа, место нисхождения единородного (монастырский комплекс первопрестольный святой Эчмиадзин, духовный и административный центр Армянской апостольской церкви - Ред.), захвачен антихристом, собаковедом, развратной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобождён. Я буду возглавлять это освобождение", - написал Пашинян.

Пашинян уже давно конфликтует с Армянской церковью, которая критикует его за уступки Азербайджану и другие шаги в политике. Премьер уже не в первый раз пишет резкий пост в ее адрес. Так, в конце июня он грозился продемонстрировать католикосу, что не обрезан.

Власти уже арестовали несколько священнослужителей и поддержавшего церковь миллиардера Самвела Карапитяна.