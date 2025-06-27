В Армении продолжаются массовые аресты противников премьер-министра Никола Пашиняна.

В рамках дела о "попытке захвата власти" вчера были задержаны и отправлены под стражу 15 человек.

Среди них - священнослужитель Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, который в прошлом году возглавил массовые акции против политики уступок Азербайджану, которую проводит премьер Пашинян.

Также сегодня силовики вошли в здание Ширакской епархии, чтобы арестовать архиепископа Микаэла Анджапаняна. Кроме того, они ворвались в резиденцию Католикоса - патриарха Армянской церкви Гарегина II, с которым у Пашиняна острый конфликт.

Во время попыток штурмовать епархию начались столкновения между полицией и противниками Пашиняна (на видео).

Ранее о подготовке госпереворота написали близкие к Пашиняну СМИ, после публикаций которых и начались задержания. Подробнее о подоплеке конфликта Пашиняна с оппозицией мы писали в отдельном материале.

Напомним, в прошлом году Армения заявила о попытке государственного переворота, который готовили семь человек в России.