Премьер-министр Армении Никол Пашинян изъявил желание показать свой пенис патриарху Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегину II.

В ответ на слухи об обрезании Пашиняна, распространившиеся со стороны представителей церкви, глава правительства Армении пригласил патриарха Гарегина II на личную встречу, чтобы "доказать обратное".

Кроме того, он обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и наличии ребенка.

Напомним, у премьера острый конфликт с Армянской апостольской церковью, которая критикует Пашиняна за уступки Азербайджану и Турции.

Конфликт сопровождается оскорблениями и обвинениями.

Жена премьера Анна Акопян назвала духовенство "главными педофилами страны". В ответ ААЦ обвинила власти в целенаправленной кампании по дискредитации церкви, назвав позицию премьера враждебной и опасной для единства общества.

Борьба с церковью - часть кампании Пашиняна по зачистке политического поля страны от оппозиции в преддверии намеченных на следующий год парламентских выборов (ходят слухи, впрочем, что Пашинян может объявить и досрочные выборы). При этом премьер обвиняет оппозицию в работе на Россию.

Вторая причина усиления давления на оппонентов, как уже писала "Страна", - готовность властей Армении пойти на крупные уступки Азербайджану и Турции, что вызывает недовольство значительной части общества, а также, как писалось выше, и армянской церкви.

Недавно в Армении арестовали одного из крупных меценатов Церкви, российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна.

А вчера Пашинян обвинил оппозицию в попытке госпереворота, ссылаясь на публикацию издания Civic, где был представлен анонимный документ под названием "Стратегия переворота".

Как утверждается в документе, план разработан оппозиционными силами и направлен на свержение Пашиняна. В числе упомянутых участников - экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, упомянутый выше Самвел Карапетян, принадлежащие россиянам компании "Газпром Армения" и Южно-Кавказская железная дорога, а также представители Армянской апостольской церкви.

Статью перепостил Пашинян и заявил, что в Армении готовится "госпереворот мошенников".

Как мы писали, в прошлом году Армения заявила о попытке государственного переворота, который готовили семь человек в России.

Напомним, весной Азербайджан и Армения завершили переговоры о тексте мирного соглашения.

Перед этим Пашинян ответил президенту Азербайджана, назвавшего Армению фашистским государством. По мнению премьера, Азербайджан готовил "обоснование новой эскалации" в регионе.