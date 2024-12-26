На заседании Высшего евразийского экономического совета произошла пикировка между президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мероприятие прошло под Санкт-Петербургом на территории курорта "Игора", Пашинян присутствовал на нем в режиме видеоконференции.

Премьер Армении заявил, что делегация страны не поедет в Минск в следующем году на заседание совета ЕАЭС, а будет участвовать в нем в режиме видеоконференции. На просьбу Лукашенко уточнить причину, он ответил, что уже высказывался об этом и не хочет повторяться.

Лукашенко сказал, что предложение Пашиняна будут рассматривать, но армянский премьер парировал, что "тут нечего рассматривать".

"Ну, вдруг у нас телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступили", - отреагировал Лукашенко.

В июне Пашинян заявлял, что больше никогда не поедет в Беларусь, пока президентом остается Лукашенко, потому что тот на встрече с президентом Азербайджана назвал операцию в Нагорном Карабахе "освободительной войной".

"Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь, покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", – сказал тогда Пашинян.

Ранее армянские власти заявили, что раскрыли попытку госпереворота, потенциальные участники которого проходили подготовку на территории РФ.

После этого Пашинян приезжал в Москву и катался там на велосипеде.