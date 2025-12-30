В уходящем году темпы потери территорий Украиной резко увеличились.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал военный аналитик, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Он также видит угрозу прорыва фронта армией РФ и ее выхода на оперативный простор.

Чмут отметил, что если в 2024 году разница между потерянными и освобожденными территориями в сравнении с 2023 годом составила 110 квадратных километров не в пользу Украины, то в 2025 году в сравнении с 2024 годом этот показатель уже составил 1700 квадратных километров, то есть он в 15 раз хуже.

"Разница между 2023 и 2024 годами по утраченным по отношению к отвоеванным территориям со стороны Украины составила минус 110 квадратных километров не в нашу пользу (надо полагать, с учетом операции ВСУ в Курской области - Ред.) То есть мы за год, где-то теряя, где-то возвращаясь, вышли на минус 110 километров. А если сравнивать 2025 год с 2024-м, то разница составляет минус 1700 квадратных километров. Тенденция такова, что мы, даже пытаясь наступать и контратаковать, всё равно больше теряем. Это означает, что Россия быстрее и качественнее адаптируется к войне. Мы имеем не очень оптимистичный сценарий, если не изменим ситуацию грубо, но кардинально", - заявил Чмут.

По его словам, после окончания курской операции вся стратегическая инициатива находится в руках россиян, несмотря на успехи ВСУ на отдельных участках, таких как Купянск.

"Но глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда мы не имеем стратегических резервов и заходим в ситуацию, когда вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий. Рано или поздно они где-то найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативный простор. Будут ли силы и средства их остановить, выровнять и отбросить назад, это вопрос большой и открытый", - резюмировал Чмут.

Он отметил, что при этом мобилизация падает, резервы сокращаются из-за потерь и, "как результат, мы движемся не в положительную для себя сторону на поле боя".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна повысить свою обороноспособность, в том числе путём усиления мобилизации.

Напомним, недавно россияне смогли захватить батальонный командный пункт в Гуляйполе. По мнению демобилизованного журналиста Владимира Бойко, это произошло из-за массового дезертирства ВСУ и больших потерь в силах территориальной обороны.