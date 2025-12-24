Российским военным удалось закрепиться на территории приграничного посёлка Грабовского в Сумской области.

Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Они, к сожалению, закрепились в южной части населённого пункта и их присутствие там сохраняется", – сказал спикер.

В посёлке постоянно идут боевые столкновения, но, по словам Трегубова, продвинуться дальше противник не может. Солдат РФ в Грабовском примерно сотня, однако точное их количество неизвестно – пехота неприятеля постоянно перемещается через границу, преодолевая её просто пешком.

Спикер отметил, что в Грабовском воюет не "элита" российской армии – это рядовые бойцы рядовой российской мотострелковой бригады, типичные российские региональные контрактники.

"Они подготовлены за определённое время и определённым образом. Это не люди, для которых война является профессиональным заработком, это не какие-то супер-пупер бойцы, которые видели Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили, и они не знают с какой стороны автомат стреляет", – добавил Трегубов.

Ранее о захвате россиянами Грабовского сообщил Deep State.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

