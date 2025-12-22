Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват армией РФ села Грабовское в Сумской области.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

По словам президента, это село находится частично в Украине, частично в России, и в нем оставались 52 гражданина Украины, которые не хотели эвакуироваться.

"Где-то 17-18 человек были призывными. Другие люди – это женщины, дети... Эти 52 человека там жили, не переезжали и имеют соответственно какой-то диалог или отношения с теми, кто на территории Российской Федерации. И люди живут столь долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что российские военные просто зайдут и заберут их в плен. Что касается наших военных там. Знаю, что 13 наших военных в плену тоже", – написал Зеленский.

Ранее омбудсмен Лубинец заявил, что россияне вывезли около 50 жителей села. Российские паблики писали, что их эвакуировали в тыл из района боевых действий.

Напомним, по данным Deep State, возможность прорыва войск РФ в районе села Грабовское на Сумщине была обусловлена слабостью обороны ВСУ на этом участке.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.