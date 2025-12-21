Возможность прорыва войск РФ в районе села Грабовское на Сумщине была обусловлена слабостью обороны ВСУ на этом участке.

Об этом пишет украинский военный обозреватель Deep State.

Сообщается, что группа украинских военных, которая удерживала участок границы, действовала "крайне безответственно", при этом выполнение личным составом поставленных задач никто не контролировал.

Бойцы группы, как утверждается, передавали своё табельное оружие местным жителям и не принимали мер маскировки от вражеских БпЛА, игнорируя меры безопасности.

По сведениям обозревателя, противник воспользовался этой ситуацией, при этом отдельных солдат ВСУ россиянам удалось взять в плен без существенного сопротивления.

Сейчас село находится в серой зоне, по прорвавшимся туда отрядам противника наносятся удары дронами.

Напомним, по версии российских пабликов, наступлением на Грабовское россияне пытаются перерезать трассу Сумы-Харьков.

