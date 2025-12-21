Российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области.

Об этом в своем телеграм-канале пишет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, после пересечения границы российские военные задержали около 50 местных жителей, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а затем принудительно вывезли на территорию России.

"Я немедленно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину", - заявил Лубинец.

Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Кроме того, омбудсмен обратился к украинцам, призвав их эвакуироваться из зоны боевых действий.

"Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", - подчеркнул Лубинец.

Ряд российских военных пабликов пишут, что гражданские жители села Грабовское были эвакуированы армией РФ в тыл из района боев.

Ранее в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

Российские военные телеграм-каналы считают, что целью наступления на Грабовское в Сумской области является прорыв к трассе Р45 "Сумы-Харьков", по которой проходит происходит переброска сил ВСУ вдоль российской границы.

Грабовское находится в менее чем 10 километрах от этой трассы.

Также стоит отметить, что вчера минобороны РФ заявило о взятии села Высокого, которое находится близ Грабовского. Украина этого не подтверждала.

Но, судя по совокупности сообщений, армия РФ действительно начала активные наступательные действия вдоль границы на данном направлении.

Напомним, на днях начальник Генштаба РФ Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о расширении наступления российских войск в Харьковской и Сумской областях.

Война в Украине идёт 1397-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 21 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

