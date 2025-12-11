Президент РФ Владимир Путин приказал российским войскам в Украине продолжать боевые действия "для выполнения поставленных целей в строгом соответствии с планами".

Об этом он заявил на совещании с военными РФ.

По словам российского главы, россияне "продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту".

"Командирам групп войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", — объявил Путин.

При этом он подчеркнул, что, якобы, "стратегическая инициатива" на фронте "полностью находится в руках российской армии", заявив о ряде "успехов", в частности, на территории Донецкой области.

Кроме того, начальник Генштаба РФ Герасимов доложил Путину, что будет расширено наступление войск РФ в Харьковской и Сумской областях.

Ранее Путин заявлял, что "Донбасс - территория России, это исторический факт".

Также он сообщал, что российская сторона предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев не согласился.

