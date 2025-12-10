Глава Кремля Владимир Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому народному депутату Андрею Деркачу.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

О награждении не объявляли публично, о нем стало известно после поздравлений сенаторов 10 декабря, когда в РФ отмечают День героев Отечества.

В 2024 году Деркач, покинувший Украину, стал сенатором от Астраханской области и вошел в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Напомним, имя Деркача фигурирует в коррупционном скандале вокруг дела бизнесмена Тимура Миндича, который разразился в Украине в начале ноября. По заявлению НАБУ, бэк-офис схемы по хищениям в "Энергоатоме" располагался в центре Киева в помещении, принадлежащем семье Деркача. Один из фигурантов, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, ранее работал помощником Деркача.

Между тем, по данным западных СМИ, Трамп и его переговорщики считают, что коррупционный скандал может побудить Зеленского пойти на уступки России в рамках договоренностей о завершении войны. В том числе - по вопросу вывода украинских войск из Донецкой области.