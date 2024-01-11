Бывший народный депутат Андрей Деркач дал интервью впервые после того, как в Украине ему объявили подозрение в госизмене и работе на российские спецслужбы и он покинул пределы страны.

Интервью политик дал в Минске журналистке Симоне Манджанте.

В нем Деркач связал уголовное дело против себя со своими заявлениями о коррупционных схемах семьи Джо Байдена в Украине. Он утверждает, что эти дела были возбуждены после того, как в Киев в январе 2022 года приехал госсекретарь США Энтони Блинкен и сказал Владимиру Зеленскому "срочно решить вопрос с Деркачем".

"Теперь ваш вопрос, почему мы не встречаемся в Киеве. 19 января 2022 года госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину для встречи с Зеленским. На этой встрече присутствовали довольно много людей - не менее 14 участников. На этой встрече господин Блинкен сказал Зеленскому следующее: "Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачем". Зеленский начал говорить о каких-то оппозиционных деятелях. Блинкен возразил: "Если вы не решите вопрос с Деркачем, мы будем решать его сами с нашими партнерами". Те, кто был на встрече, были поражены, ведь это была довольно резкая позиция госсекретаря США", - утверждает Деркач.

Также он отметил, что экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, который обвинял Байдена в давлении с целью закрытия уголовных дел против компании Burisma (в совет директоров этой компании входил сын Байдена Хантер), угрожает смерть.

По словам Деркача, Шокин 10-11 октября дал интервью адвокатам Джейку Гринбергу и Кларку Абориску, которые работают с Конгрессом США.

"Шокин сейчас является заложником на территории Украины. Насколько я знаю, его не выпускают из Украины. Он находится под тотальным контролем СБУ и является предметом торга Байдена и Блинкена с одной стороны и Зеленского и Ермака - с другой. СБУ записала эти разговоры, где Шокин рассказывал Конгрессу о реальных преступных действиях Блинкена и Байдена и о коррупции семьи Байденов. СБУ сообщила Зеленскому и Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля и, как мне сказали сотрудники СБУ, сейчас рассматривают возможность ликвидации Шокина в Украине", - сказал Деркач.

Он, как и депутат Александр Дубинский, утверждает, что Зеленский и его Офис способствовали распространению "пленок Деркача" - записей переговоров Порошенко и Байдена, которые в 2020 году обнародовал Деркач.

По его словам, он работал в этом направлении вместе с руководителями Офиса президента и СБУ. Команда Зеленского, по мнению Деркача, хотела использовать пленки в "своих целях". Но после победы Байдена на выборах президента "они были очень напуганы и пошли в мой офис для консультаций, включая заместителей главы СБУ и прокуроров". И потом прекратили взаимодействие с Деркачем.

Напомним, анонс интервью с Деркачем был опубликован ещё до нового года.

Еще до войны Деркач давал большое интервью "Стране", в котором рассказал, как он живет под двойными санкциями США и Украины.