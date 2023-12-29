Бывший народный депутат Андрей Деркач, подозреваемый в Украине в государственной измене, впервые появился в публичном пространстве после начала вторжения.

Журналистка Симона Манджанте Пападопулос сообщила, что взяла у него интервью в конце декабря в Минске, а также опубликовала анонс беседы в соцсети X.

Деркача она представила как человека, который раскрыл историю о коррупции в семье Байдена в Украине.

"В процессе работы над моим последним политическим документальным фильмом нам удалось записать интервью с очень неоднозначным, но очень интересным человеком: Андреем Деркачом - человеком, который раскрыл историю о коррупции в семье Байдена в Украине и был наказан ФБР и Министерством юстиции", - сказано в ее посте.

По словам журналистки, в Минске собеседник сообщил ей "сногсшибательную информацию".

Интервью выйдет в эфир в начале января.

Еще до войны Деркач давал большое интервью "Стране", в котором рассказал, как он живет под двойными санкциями США и Украины.

Между тем минувшим летом НАБУ завершило расследование в деле экс-нардепа.