Российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине.

Заявления Путина прозвучали в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, глава Кремля сообщил, что Россия доведет "СВО" до "логического завершения" и "достижения всех целей".

Также Путин сказал, что "Донбасс - территория России, это исторический факт". Лидер РФ добавил, что захваченные украинские территории "всегда были частью России".

Напомним, армия РФ частично контролирует Донецкую, Луганскую (почти полностью), Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Сумскую и Днепропетровскую области. В 2014 году РФ аннексировала Крым.

Накануне Зеленский сказал, что Украина "не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории".

А сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский проигрывает войну и ему нужно признать реалии.

Согласится ли Зеленский отдать России весь Донбасс, как требуют США и РФ, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

