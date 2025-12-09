Мирный план США для Украины оказался "на грани краха" после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украина не обязана уступать территории России.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что сегодня Киев намерен направить США поддержанное Европой встречное предложение.

"Однако отказ украинского лидера отдать весь Донбасс вряд ли примет Москва. Трамп не сможет добиться успеха в своих усилиях, если ему не удастся добиться согласия обеих сторон, что поставит его последний план в неопределенность. Уступка территорий – это серьёзный камень преткновения. Зеленский, вылетая в Брюссель в понедельник вечером, заявил, что Украина не имеет ни юридического, ни морального права отказываться от них. Белый дом оказывает давление на Украину, чтобы та как можно скорее согласилась на мирное урегулирование, и Трамп в последние дни выражал своё недовольство Зеленскому", - говорится в статье.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо.

