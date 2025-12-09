Президент США Дональд Трамп может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо.

Об этом заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, "если президент решит, что сделка невозможна, он отступит, что, как вы знаете, в его характере".

Уитакер также отметил, что, по его мнению, мир в Украине "как никогда близок", и что давление на обе стороны возможно, но соглашение требует участия как Москвы, так и Киева.

Ранее сын Трампа допустил выход своего отца из переговоров об Украине. При этом Трамп-младший не считает, что Украина окажется "брошена", но отметил, что "американская общественность не желает бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины".

Накануне Зеленский заявил о разногласиях с Трампом и отсутствии компромисса в вопросе украинских территорий.

Между тем западные СМИ пишут, что США давят на Зеленского, чтобы он принял крупные территориальные потери Украины.

