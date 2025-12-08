Зеленский заявил о разногласиях с Трампом и отсутствии компромисса в вопросе украинских территорий
Компромисс по территориальному вопросу в процессе переговоров о мире в Украине пока не найден.
Это в очередной раз подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой.
Президент заявил, что Украина "не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории".
Кроме того, Зеленский подтвердил наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом в вопросе условий завершения войны.
"У Трампа свое видение, которое отличается от украинского", - заявил Зеленский.
Также президент хочет, чтобы американские гарантии безопасности Украине были проголосованы в конгрессе США.
"Безусловно, они (гарантии безопасности - Ред.) будут не Будапештским меморандумом, не пустыми обещаниями, а будут legally binding, если за них проголосуют в конгрессе США", - сказал Зеленский.
При этом он добавил, что обмен украинских территорий на гарантии безопасности не рассматривается.
Ранее Зеленский дал понять, что американцы хотят вывода украинских войск из Донецкой области, о чем писала и западная пресса, но он выступает против этого.
Накануне Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот ещё не читал проект мирного соглашения, с которым, по его словам, согласились в России, а также в украинской делегации.
