"Он не прочитал". Трамп разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирного плана об Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием реакции украинского президента Владимира Зеленского на проект мирной сделки.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.
По словам Трампа, предложение получило поддержку Москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский его "не читал".
"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он - нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, скорее хотела бы получить всю страну (Украину - Ред.), если так подумать. Но Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал", - сказал Трамп.
Напомним, Зеленский сегодня будет в Лондоне, где, вероятно, захочет проконсультироваться с европейскими лидерами, прежде чем дать ответ на проект мирного плана.
Западные СМИ пишут, что европейцы отговаривают Зеленского соглашаться на вывод войск из Донецкой области.
О ходе переговоров о мирном урегулировании в Украине мы рассказывали в отдельном материале.