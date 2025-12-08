Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием реакции украинского президента Владимира Зеленского на проект мирной сделки.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

По словам Трампа, предложение получило поддержку Москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский его "не читал".

"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он - нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, скорее хотела бы получить всю страну (Украину - Ред.), если так подумать. Но Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал", - сказал Трамп.

Напомним, Зеленский сегодня будет в Лондоне, где, вероятно, захочет проконсультироваться с европейскими лидерами, прежде чем дать ответ на проект мирного плана.

Западные СМИ пишут, что европейцы отговаривают Зеленского соглашаться на вывод войск из Донецкой области.

