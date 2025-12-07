Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его вчерашний разговор со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом был "сложным, но конструктивным".

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

Президент заявил, что направляется в Европу, где проведёт встречи в Лондоне и Брюсселе. Также итальянские СМИ пишут, что Зеленский может прилететь в Рим (сегодня он провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони).

По словам Зеленского, в Лондон также летят главы украинской делегации Рустем Умеров и Андрей Гнатов, которые были в США и вели переговоры с американцами. Украинский президент добавил, что завтра он заслушает их отчёт по результатам переговоров и по требованиям россиян.

Напомним, ранее о том, что беседа Зеленского с Уиткоффом была сложной, писали американские СМИ. По их данным, основным камнем преткновения является требование о выводе украинских войск из Донбасса.

О ходе переговоров об Украине мы подробно писали в отдельном материале.

