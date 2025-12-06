Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером был сложным.

Об этом пишет американский новостной портал Axios со ссылкой на свои анонимные источники.

Обсуждения касались территориальных вопросов мирного плана США и продолжались два часа.

Кроме этого, темой для беседы стали гарантии безопасности (на что ранее намекал и Зеленский). По данным Axios, инициатором разговора была администрация Трампа.

"Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказывают давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения мирного соглашения", – говорится в статье.

При этом вопрос контроля территорий остаётся наиболее сложным, сообщил источник. Москва по-прежнему требует от Киева вывода войск с подконтрольных ей территорий Донецкой области, но в Белом доме пытаются найти свой подход для решения этой проблемы.

Вторым ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины.

"Один из источников сообщил, что стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы участники конфликта одинаково трактовали проект гарантий безопасности", – говорится в статье.

Ранее прошла информация, что Зеленский может встретиться с европейскими лидерами в Лондоне.

Напомним, "Страна" писала о ходе переговоров о мирном урегулировании после обвинений Киева в разглашении их содержания СМИ.