Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил на своей странице в Фейсбуке.

В переговорах участвовали также секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов, которые находятся в США.

Произошёл "предметный, конструктивный разговор", заявил президент. В ходе беседы стороны "обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать прекращение кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией своих обещаний".

Зеленский добавил, что на пути к урегулированию российско-украинского конфликта будут новые переговоры, а пока Умеров и Гнатов возвращаются в Украину для отчёта, поскольку "не всё мы можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями".

Ранее Государственный департамент США после переговоров делегаций США и Украины заявил, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане президента США Дональда Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

