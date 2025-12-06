Киев допускает продолжение войны без помощи США, рассчитывая на поддержку Европы.

Это следует из слов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос журналиста, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку, Сырский выразил надежду, что этого не произойдет, но дал понять, что Европа должна быть готова заменить США.

"Мы надеемся, что они продолжат оказывать полную поддержку. Но мы также надеемся, что наши европейские партнёры и союзники, если потребуется, будут готовы предоставить всё необходимое для нашей справедливой войны против агрессора", - сказал главком.

Напомним, в том же интервью Сырский заявил, что для Украины неприемлемо сдать территорию в рамках любого мирного соглашения с Россией.

Ранее западные СМИ писали, что США могут прекратить любую военную поддержку Украины, включая поставки оружия (даже за деньги) и разведданных, если Киев откажется пойти на условия мирного плана, предложенного Вашингтоном, включая вывод войск из Донецкой области.