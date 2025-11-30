Одной из причин форсирования мирных соглашений со стороны США стало российское преимущество по дронам.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Напомним, что о такой взаимосвязи ранее писала и "Страна". Мы указывали, что в 2025 году фактически провалилась украинская концепция "стены дронов", которую продвигали в качестве главной оборонительной стратегии ВСУ. Но россияне сами нарастили беспилотную составляющую и ускорили продвижение на фронте.

Что, в свою очередь, меняет дипломатическую позицию Киева, пишет WSJ. И теперь в администрации президента США Дональда Трампа настаивают, что Украина должна соглашаться на прекращение войны на условиях, выгодных России, иначе ситуация для Киева станет хуже.

Журнал отмечает, что российские дроны теперь активно бьют по украинским линиям снабжения на расстоянии десятков километров от фронта. Украинские военные приводят пример атаки, когда FPV-дрон подорвал автомобиль с бойцами более чем в 30 километрах от передовой.

"Нам очень повезло", — сказал раненый капитан Станислав Деркач.

Аналитики называют это главным изменением войны в 2025 году. По их словам, Россия сумела переломить ситуацию: впервые за годы боев она превзошла Украину по числу дронов на ключевых участках и научилась эффективно использовать их для ударов по тылам.

Украина долгое время сохраняла преимущество в беспилотниках благодаря тактике и инновациям. Однако этой осенью российские войска взяли верх: на ряде направлений российские дроны уже превосходят украинские по численности, дальности и тактике применения. Это создает угрозу на 2026 год, если ВСУ не найдут способ ответить.

"Разрушены не только линии связи; исчезает сама идея надежного тыла", — заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, добавив, что Украина рискует достичь точки истощения, если не вернет инициативу в войне дронов.

В 2024 году после украинского рейда в Курскую область Россия изменила подход и создала подразделение "Рубикон". Его пилоты впервые массово использовали оптоволоконные дроны и били по украинской логистике, что тогда привело к хаотичному отходу украинских сил. Сейчас "Рубикон" перенес эти методы на восток и обучает другие подразделения.

"Они нарушают нашу логистику и нападают на наших пилотов беспилотников", — рассказал Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес". По данным аналитиков, украинские логистические и беспилотные подразделения теперь несут большие потери, чем пехота.

Россия активнее поражает цели на средней дальности — от 40 до 70 км. Раньше для таких ударов требовались самолеты, отмечает эксперт Джордж Баррос. Украинские FPV вынуждены запускать дальше от фронта, что сокращает эффективность. Российские БПЛА, наоборот, уходят глубже в тыл.

В районе Покровска, по оценке украинских военных, численность российских дронов превышает украинские в 10 раз. Российские модели большой дальности, включая "Ланцет" и дешевые "Молния", атакуют украинскую логистику с дистанции до 65 км. Дороги стали настолько опасными, что бойцам приходится преодолевать последние километры пешком.

В украинских подразделениях подчеркивают, что ключевая проблема — не технологии, а масштабы российского применения БПЛА. По словам Федоренко, Россия получает большие поставки оптоволоконного кабеля от Китая, тогда как западная помощь в этой сфере остается ограниченной.

Напомним, представитель США, генерал Дэниел Дрисколл в ходе недавнего визита в Киев заявлял, что в случае продолжения войны Украина потеряет "спорные территории".

Также он призывал европейских дипломатов ускорить урегулирование в Украине из-за увеличения запасов ракет у РФ.