Российское подразделение беспилотников "Рубикон" за короткое время стало одной из самых известных частей армии РФ. Его появление, по признанию украинских экспертов по дронам, радикально изменило баланс сил.

"Я не рассчитывал на появление специализированных дроновых подразделений ("Рубикон" и другие). Нужно признать, они действительно изменили расклад на поле боя", - пишет военный аэроразведчик ВСУ Серж Марко.

Марко отмечает, что "рубиконовцы" не ограничиваются применением FPV-дронов - у них создана целая система работы с "воздухом", которая масштабируется по всей линии фронта.

Под прикрытием зелёных насаждений они вывели в первый эшелон тактические РЛС - как кругового обзора ("Енот-СД"), так и направленные доплеровские радары ("Волна", "Репейник" и др.). Эти средства интегрированы с радиоэлектронной разведкой и РЭБ, что создало качественно новый уровень противодействия украинским дронам.

"Зенитные экипажи противника заблокировали растягивание поражения на 2–3 эшелон. У нас начался "крылопад", - признаёт разведчик, подчеркивая, что Россия сумела сократить дальность действия украинской беспилотной разведки.

Особенностью работы "Рубикона" стало системное взаимодействие. Российские подразделения используют развитую радиолокационную сеть, РЭР и РЭБ, чтобы фиксировать включение украинских дронов на старте.

"Иногда “бабам-ягам” даже не дают взлететь, сбивают FPV-шкой на взлётной площадке ещё до старта... Это означает, что они наставили средств РЭР на всех возможных высотах и видят включение наших средств", - пишет Марко.

Это также привело к целенаправленной охоте за украинскими операторами: российские дроновые расчёты получают данные о расположении экипажей и уничтожают их приоритетно.

Подразделение действует не только тактически, но и организационно.

"Для пилотов ВС РФ сделана методичка, как правильно противодействовать нашим пилотам... Там описано всё, что им нужно знать: от средств до подразделений, с которыми надо координироваться", - отмечает Марко.

В украинской армии подобных унифицированных документов, по его словам, нет: алгоритмы рождаются на низовом уровне и не всегда доходят до командиров. Россия же выстроила вертикаль контроля и анализа, где данные радиоперехвата и РЭБ увязываются с ударами дронов, а эффективность работы оценивается системно.

Мария Берлинская, волонтёр и основательница проектов поддержки аэроразведки, характеризует "Рубикон" как одно из самых эффективных новообразований российской армии.

"В "Рубиконе" блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами", - пишет она.

По её словам, за год работы это подразделение уничтожило тысячи единиц техники и дронов, а также нанесло тяжёлые потери украинским операторам.

Главным направлением усилий "Рубикона" стало именно уничтожение украинских операторов беспилотников.

"Можно иметь хоть миллиард дронов, но… без операторов дроны не имеют смысла. А операторов нам всё больше выбивают", - пишет Берлинская.

По ее словам, сейчас подразделение активно масштабируется: "Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают до тысяч, чтобы перекрыть весь фронт. По моим прогнозам уже к осени мы увидим как минимум 5–6 тысяч специалистов".

В дополнение к "Рубикону" в бой вводятся новые типы беспилотников: FPV с тепловизорами, Х-образные барражирующие боеприпасы, "крылья" в режиме радиомолчания на маяках, оптическая навигация.

"Это всё результаты работы системы. А ещё взаимодействия с китайским ВПК, который отрабатывает на нас свои решения", - добавляет Марко.

Таким образом, "Рубикон" стал концентрированным выражением российской стратегии в беспилотной войне. Это не просто отдельные экипажи с FPV-дроном, а целая структура, где разведка, радиоэлектронные средства и боевые расчёты действуют в едином алгоритме.

"Все, кто знают, как работает “Рубикон”, сходятся в одном - это очень эффективно. Это система. А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина", — резюмирует Берлинская.

"Рубикон" был создан год назад по приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова. Российские военные паблики пишут, что при создании были сделаны выводы прежде всего из курской операции ВСУ, где Украина концентрированно применила дроны и РЭБы для быстрого завоевания господства в воздухе и наземного прорыва войск.

Хотя это подразделение открыто упоминается в сводках российского минобороны, однако ни о его структуре, ни о том, кто им командует, никаких данных нет.

При этом российские обозреватели отмечают, что при создании "Рубикона" не стали копировать украинскую структуру беспилотных подразделений, которая формируется во многом "снизу", а сделали ставку на создание "элитной" организации. И теперь эта структура централизованно масштабирует свои практики по всему фронту.

Украинские эксперты призывают перенимать этот опыт и вводить элементы системности в работу подразделений беспилотников.