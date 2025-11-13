Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения "Рубикон", которое охотится на операторов дронов.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, после примерно двух лет почти безнаказанных ударов по российским подразделениям украинские операторы превратились в объект охоты. Используя передовые технологии и собственный парк дронов-охотников, "Рубикон" обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить беспилотники.

Появление подразделения привело к "пугающему повороту" на цифровом поле боя.

"Рубикон" является нашей главной проблемой… Если бы у россиян не было таких компетентных операторов дронов, их пехота не смогла бы проникнуть в город. Сейчас быть оператором дронов очень опасно", - сказал украинский военнослужащий из Покровска Артем Карякин.

Вместо того чтобы наносить удары по украинской пехоте на передовой, подразделение сосредоточено на уничтожении операторов и разрушении логистики. Во время охоты на операторов беспилотников разведчики нередко выявляют военных, прячущихся в подвалах или лесопосадках, после чего либо ликвидируют их, либо передают координаты российским ВКС.

"Они обычно ищут антенны на вершинах холмов и высотных зданий, зная, что пилотам нужна прямая видимость приемников. Операторы ударных и разведывательных беспилотников могут находиться не более чем в нескольких километрах от линии фронта", - говорится в статье.

Отмечается, что обе стороны применяют мощные станции радиоэлектронной разведки и глушилки, выводящие из строя дроны, но сами они легко обнаруживаются по сильной электронной сигнатуре.

"Это игра в кошки-мышки, где судья - физика", - заявил Том Уитингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

В августе уже появлялась информация об этом подразделении. Тогда украинский военный объяснил тяжёлую ситуацию на покровском направлении появлением у россиян "Рубикона".

Подробнее о "Рубиконе" мы рассказали в отдельном материале.