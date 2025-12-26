Ситуация на константиновском направлении в Донецкой области выглядит не особо радостно для ВСУ.

Об этом написал в Фейсбуке украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, россияне продвинулись сразу на нескольких участках и постепенно усиливают давление на украинскую оборону. Наиболее заметные продвижения зафиксированы южнее и юго-восточнее Константиновки. Подразделения армии РФ сумели выйти на линию Ступочки – Предтечино и там закрепиться (немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке вчера сообщил, что Предтечино уже захвачено).

Кроме того, войскам РФ удалось занять несколько господствующих высот к юго-востоку от города и малыми штурмовыми группами зайти на юго-восточную окраину Константиновки.

По данным эксперта, российские войска уже фиксируются в самой Константиновке от улицы Островского до СТО "Сити-Драйв", а также на южной окраине Иванополья.

На восточном и северо-восточном направлении, со стороны Часова Яра, существенного прорыва пока нет. Попытки российских подразделений атаковать Веролюбовку, а также обойти удерживаемые ВСУ районы Часова Яра с севера остаются безрезультатными. В этом районе наступление фактически застопорилось.

При этом наиболее угрожающее положение для ВСУ складывается на юго-западном фланге. Действуя вдоль реки Казенный Торец, российские войска за последний месяц заняли Владимировку и Шахово, втянулись в бои за Софиевку и продвинулись в направлении Русин Яр – Новопавловка. Сейчас они упорно атакуют Софиевку сразу с двух сторон, что создает риск дальнейшего прорыва в сторону Дружковки.

В перспективе, по оценке Машовца, ситуация для украинской обороны на этом направлении выглядит сложной. Хотя в районе Часова Яра армия РФ застряла, южнее и юго-западнее Константиновки она медленно, но последовательно продвигается, вытесняя ВСУ с позиций на подступах к городу. Уже сам факт захода российских штурмовых групп в Константиновку, а также давление со стороны Шахового и Полтавки, делает дальнейшую оборону города проблематичной.

В ближайшее время российские войска, вероятно, сосредоточатся на двух задачах, пишет Машовец. Первая – попытка обойти и свернуть украинскую оборону в районе Часова Яра ударом с юга, чтобы глубже охватить Константиновку с нескольких направлений. Вторая – продолжение наступления в районе Софиевки с целью выйти на подступы к Дружковке и создать угрозу тылам украинских подразделений, обороняющих Константиновку.

Напомним, позавчера Генштаб сообщил об отступлении ВСУ из Северска.

Война в Украине идет 1402-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 26 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в четверг сообщалось о продолжении продвижения армии РФ на нескольких участках фронта, в частности, в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Большой резонанс вызвала новость о том, что российские военные захватили командный пункт одного из батальонов 106-й бригады территориальной обороны на гуляйпольском направлении. Им досталось военное имущество, включая средства связи и хранения информации.

