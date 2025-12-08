Россия сейчас захватывает территорию Украины самыми быстрыми темпами с начала войны.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на американский Институт изучения войны.

"Американский аналитический центр Институт изучения войны считает, что скорость продвижения приближается к максимальной с момента первого дня вторжения почти четыре года назад... Эти успехи, вероятно, помогут убедить Дональда Трампа в том, что мир должен быть заключен на условиях России, а отправка оружия и помощи Киеву - пустая трата времени", - сказано в заметке издания.

Газета напомнила, что в последние недели российские войска продвигались на нескольких фронтах. Бывший железнодорожный и логистический узел Покровск, похоже, неминуемо падет после долгой и кровопролитной битвы, а соседний Мирноград близок к окружению. После переброски Украиной некоторых лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания Покровска российские войска смогли растянуть ресурсы вдоль 1000-километрового фронта, создав уязвимые позиции на юго-востоке и далее на севере, говорится в заметке. В результате Москва добилась устойчивого прогресса в южной части Запорожья и близка к захвату Купянска – важнейшего опорного пункта, который подвергается атакам уже два года.

По данным Deep State, в ноябре армия РФ захватила почти вдвое больше территории Украины, чем в первый осенний месяц, а именно 505 квадратных километров. В сентябре было 259, а в октябре 267 квадратных километров.

Война в Украине идет 1384-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 8 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.