Президент РФ Владимир Путин заявил, что в городе Константиновка Донецкой области Украины уже идут бои.

Об этом верховный главнокомандующий пртивника сказал на совещании с высшими офицерами.

Командующий группировкой "Южная" армии РФ утверждает, что российские войска взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки и "приступили к зачистке центра".

Также на этом совещании заявили, что в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ. Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов утверждает, что армия РФ захватила Купянск.

Киев этого не подтверждал. На карте украинского военного Deep State часть города всё также остаётся под контролем ВСУ.

Также командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев утверждает, что российская армия захватила город Ямполь Донецкой области (Лиманское направление).

Киев этого не подтверждает. На карте Deep State город остается частично под контролем ВСУ, частично в серой зоне.

Генштаб ВСУ отрицает заявления российского военного руководства о захвате Купянска Харьковской области и Ямполя в Донецкой области.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населённого пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск", – говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Путина об окружении ВСУ в Купянске и Покровске.

Напомним, по сведениям военного обозревателя Bild, армия РФ вошла в Северск и контролирует 20% его территории.