Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на какое-то время отложена".

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

По словам чиновника, разговоры о встрече все еще идут, и если президенты договорятся о ней, технические моменты "уйдут на второй план".

"Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.

Он отметил, что Москва и Вашингтон активно обсуждают урегулирование войны в Украине на основе предварительных договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Эти договорённости остаются в силе, и со стороны США не поступало официального уведомления о том, что они утратили актуальность, добавил помощник президента. Он также подчеркнул, что итоги саммита на Аляске уже доведены до украинской стороны.



Напомним, СМИ писали, что на встрече с Трампом в Анкоридже Путин заявил о готовности к прекращению огня при условии вывода украинских войск со всей территории Донецкой области.

Исходя из последующих комментариев главы МИД РФ Сергея Лаврова, Трамп с этим согласился и взял на себя обязательство убедить в этом Зеленского.

Официально Вашингтон этого не подтверждал. Но СМИ писали, что президент США и его спецпредставитель Стивен Уиткофф оказывали давление на Зеленского, чтобы тот вывел войска из Донецкой области.