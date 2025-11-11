Администрация президента США Дональда Трампа хочет исключить из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других регионов.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН.

Ежегодно Украина вносит на рассмотрение третьего комитета Генассамблеи ООН резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В прошлом году документ поддержали 78 стран, в том числе США. Отмечается, что этот документ на протяжении многих лет остается ключевым дипломатическим инструментом.



Источники утверждают, что теперь Вашингтон хочет, чтобы резолюция была представлена в более широком формате, под названием "война в Украине" и без упоминаний о территориальной целостности или агрессии.

Союзники Украины выражают обеспокоенность, что изменения в резолюции ООН ослабят главный ежегодный документ, осуждающий российское вторжение. Европейские дипломаты пытаются убедить США пересмотреть позицию до голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН, который рассмотрит документ в ближайшие недели.

Несмотря на заявления Вашингтона о "более инклюзивной" формулировке, западные дипломаты считают, что речь идет о желании сократить упоминания о российской агрессии.

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не возглавляют защиту международного порядка", - заявил один из дипломатов.

Ранее телеканал Fox News, близкий к Республиканской партии, сообщил, что пыл Дональда Трампа в отношении России угасает.

Напомним, международная комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине, созданная Советом по правам человека, опубликовала доклад, в котором утверждается, что российская армия системно и целенаправленно наносит удары дронами по гражданскому населению и объектам инфраструктуры.