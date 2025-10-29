Украина закрывает посольство в Гаване на Кубе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Он сказал, что этот шаг "не является внезапным, и он имеет серьезные основания".

"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" пути в его агрессивной войне против Украины", – добавил Сибига.

Также сегодня Украина оказалась в числе семи государств (из более 200 членов ООН), которые проголосовали против прекращения блокады Кубы.

Ранее западная пресса со ссылкой на документы американского конгресса писала, что в ближайшее время до 25 000 кубинцев могут вступить в ряды российских войск, превзойдя по численности северокорейцев и став самым крупным иностранным контингентом на поле боя.

В свою очередь Гавана отрицает участие кубинцев в качестве официального контингента на стороне РФ в войне против Украины. В МИД Кубы заявили, что в Украине воюют только наемники, против которых заводят уголовные дела.

