Украина не поддержала резолюцию ООН о прекращении блокады Кубы и закрывает посольство в Гаване
Украина закрывает посольство в Гаване на Кубе.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Он сказал, что этот шаг "не является внезапным, и он имеет серьезные основания".
"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" пути в его агрессивной войне против Украины", – добавил Сибига.
Также сегодня Украина оказалась в числе семи государств (из более 200 членов ООН), которые проголосовали против прекращения блокады Кубы.
Ранее западная пресса со ссылкой на документы американского конгресса писала, что в ближайшее время до 25 000 кубинцев могут вступить в ряды российских войск, превзойдя по численности северокорейцев и став самым крупным иностранным контингентом на поле боя.
В свою очередь Гавана отрицает участие кубинцев в качестве официального контингента на стороне РФ в войне против Украины. В МИД Кубы заявили, что в Украине воюют только наемники, против которых заводят уголовные дела.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.