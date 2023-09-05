Куба обвинила РФ в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении кубинского МИДа.

"МВД выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, действующей из России, с целью включения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - говорится в заявлении кубинского МИДа.

Гавана говорит, что "враги" распространяют против нее "искаженную информацию" с целью "запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий, которые мы решительно отвергаем".

"Куба не участвует в войне в Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны", - говорится в заявлении.

Россия пытается вербовать граждан соседних стран для участия в боевых действиях в Украине. Кремль, вероятно, желает избежать мобилизации перед президентскими выборами 2024 года.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.