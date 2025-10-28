Созданная Советом по правам человека ООН международная комиссия по расследованию нарушений в Украине опубликовала свой доклад. В нем утверждается, что армия РФ системно и целенаправленно атакует дронами мирное население и гражданские объекты.

"Атаки с применением беспилотников малой дальности стали причиной 29% от общего числа жертв среди мирного населения в стране. В результате этих атак погибли и были ранены мирные жители, были повреждены дома и другие гражданские объекты, создана обстановка принуждения, посеян террор и тысячи людей вынуждены были бежать. Вооружённые силы России нанесли удары с использованием беспилотников малой дальности по широкому спектру гражданских целей на территории протяженностью более 300 километров в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. В результате пострадавшие населённые пункты стали непригодными для жизни. Атаки с использованием беспилотников также были направлены против сотрудников служб быстрого реагирования, включая медицинский персонал и пожарные команды, несмотря на их особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом, что препятствовало их вмешательству", - говорится в докладе.

Отметим, что как Украина, так и Россия постоянно обвиняют друг друга в ударах FPV-дронами по мирным жителям в прифронтовой зоне. Украина сообщает о многочисленных подобных случаях в Херсоне и других городах правобережной части Херсонской области, а также в населенных пунктах Донецкой, Сумской и Харьковской областей. Россия обвиняет ВСУ в регулярных атаках дронами Горловки, а также приграничных регионов РФ.

Жители территорий, которые находятся в пределах до 15 километров до линии фронта (по обе его стороны) подтверждают, что из-за постоянных атак FPV-дронов жизнь там становится практически невозможной.

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1343-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 28 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги понедельника, 27 октября. Судя по сообщениям, тяжелая ситуация складывается вокруг Покровска Донецкой области. Как показывает карта Deep State, вокруг города расширилась серая зона, которая образовала клешни. Они вплотную приблизились к ключевой дороге, по которой снабжаются Покровск и Мирноград. Кроме того, россияне относительно быстро наступают на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

