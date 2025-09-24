Президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Он коснулся тем боеприпасов, а также российского наступления на европейские территории.

По словам украинского главы, в настоящее время у Украины нет больших мощных ракет, но есть дроны, способные лететь на расстояние до трёх тысяч километров.

Он уверен, что беспилотники стали самым опасным оружием, и теперь им могут управлять десятки тысяч людей.

"Даже страны с ограниченными ресурсами теперь могут создавать оружие, опасное для соседей. Вскоре дроны будут сражаться с дронами, атаковать критическую инфраструктуру, людей, полностью автономно, без участия человека", - сказал Зеленский;

При этом президент также подчеркнул, что Россия начала проводить операции на территории стран ЕС, а международное право не работает в полном объёме без поддержки влиятельных союзников или наличия оружия.

Кроме того, Зеленский заявил, что Европа не может позволить себе потерять Молдову, как когда-то Грузию.

"Россия пытается сделать с Молдовой то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Глобальная реакция недостаточна. Мы уже потеряли Грузию в Европе", — отметил он.

Отметим, что во время выступления Зеленского в зале было не очень много людей. Для сравнения - второе фото из зала ООН во время выступления президента США Дональда Трампа.

