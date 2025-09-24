Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси первым выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН и пытается добиться поддержки президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Гросси уже обсудил свои намерения с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Стивом Уиткоффом, когда приезжал в Вашингтон с докладом об Иране, пишет агентство. Сам генсек МАГАТЭ сообщил, что также обсуждал свою кандидатуру с дипломатами из ЕС, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана.

"Мне нужна поддержка всех", — заявил Гросси в интервью.

Гросси позиционирует себя как прагматичного дипломата, способного обеспечить финансирование со стороны США. А его шансы на успех будут зависеть от того, удастся ли ему убедить страны, настроенные на реформу ООН и "бросающие вызов авторитету США", в своей способности добиваться значимых перемен, таких как ограничение права вето постоянных членов Совбеза, отмечает Bloomberg.

Полномочия действующего генсека ООН Гутерриша закончатся 31 декабря 2026 года.

Напомним, бывший премьер-министр Португалии Гутерриш был официально назначен генеральным секретарем ООН 13 октября 2016 года. Резолюцию об этом тогда приняла Генеральная Ассамблея ООН.

