Генсек ООН не видит оснований для оптимизма относительно быстрого мира в Украине
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что "не видит оснований для оптимизма" относительно быстрого мира в Украине, поскольку позиции двух сторон сильно различаются.
Об этом генсек ООН сказал во время пресс-конференции.
"Наша позиция очень четкая. Нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", – также заявил Гутерриш.
По его словам, Кремль "сильно сопротивляется идее прекращения огня, утверждая, что нужна глобальная договоренность, и мы все знаем, насколько трудно её достичь".
Ранее новый председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность создания миротворческой миссии ООН в Украине.
