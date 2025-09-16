Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что "не видит оснований для оптимизма" относительно быстрого мира в Украине, поскольку позиции двух сторон сильно различаются.

Об этом генсек ООН сказал во время пресс-конференции.

"Наша позиция очень четкая. Нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", – также заявил Гутерриш.

По его словам, Кремль "сильно сопротивляется идее прекращения огня, утверждая, что нужна глобальная договоренность, и мы все знаем, насколько трудно её достичь".

Ранее новый председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность создания миротворческой миссии ООН в Украине.

Война в Украине идет 1301-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

