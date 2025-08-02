Доклады Организации Объединенных Наций (ООН), созданной для поддержания международного мира и безопасности, не вызывают особого интереса мирового сообщества.

Об этом говорится в очередном докладе ООН, пишет международное информационное агентство Reuters.

Аудит относительно того, как повысить эффективность и сократить расходы ведомства показал, что доклады ООН почти никто не читает.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что за прошлый год ООН провела 27 тысяч заседаний с 240 органами, и подготовила 1100 докладов. По его словам, такая активность на фоне отсутствия интереса "доводит систему и всех их до предела".

"Большинство этих отчётов особо никто не читает, – заявил он. – Отчёты по наиболее важным вопросам скачиваются 5500 раз, в то время как каждый пятый имеет меньше тысячи скачиваний. А скачивание ещё не означает чтение".

В той же статье Гутерриш сообщает, что ООН переживает финансовый кризис уже седьмой год подряд. По его словам, не все страны-участники платят взносы целиком и вовремя.

Генсек предлагает сократить количество отчётов и встреч в целях экономии.

Напомним, согласно отчёту ООН, за июнь жертв среди гражданских в Украине было больше, чем за три года российского вторжения.

Ранее США ввели персональные санкции против правозащитницы из ООН, критиковавшей Израиль.