Новый председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность создания миротворческой миссии ООН в Украине.

Об этом она заявила во время интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, подобные миротворческие миссии "необходимы как никогда прежде, и не только на европейском континенте".

"Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются 'голубые каски', то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир", - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что главным условием является проведение переговоров и готовность к урегулированию со стороны России.

"Прежде всего, эти мирные переговоры должны состояться", - сказала она.

Отметим, что на этой неделе Бербок официально вступила в должность председателя Генассамблеи ООН. Ее мандат рассчитан на один год.

Напомним, ранее совет председателей Генеральной ассамблеи ООН призывал запустить мирный процесс для прекращения войны в Украине, отталкиваясь от стамбульского соглашения 2022 года, которое предполагает нейтралитет Украины и отказ страны от вступления в НАТО.