Германия больше не собирается посылать свои войска в Украину. Даже в качестве миротворцев.

Об этом сообщает Bild.

По мнению издания, в Берлине не верят в скорую встречу президентом России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а потому опасаются отправлять войска, рассчитывая что помощь деньгами будет эффективней.

"Однако даже если соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто, правительство хочет предоставлять гарантии по большей части деньгами, а не солдатами", - пишет издание.

Также отмечается, что в настоящее время в стране нет понимания, какие именно гарантии безопасности может дать американский президент Дональд Трамп.

Ранее Мерц также заявлял, что война в Украине может продлиться ещё много месяцев.

В то же время немецкие СМИ писали, что Германия построила железную дорогу через Польшу для переброски тяжёлой техники и военных на запад Украины.

Также на днях канцлер заявил, что в Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин.

