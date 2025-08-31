Германия больше не собирается посылать свои войска в Украину, даже в качестве миротворцев - Bild
Германия больше не собирается посылать свои войска в Украину. Даже в качестве миротворцев.
Об этом сообщает Bild.
По мнению издания, в Берлине не верят в скорую встречу президентом России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а потому опасаются отправлять войска, рассчитывая что помощь деньгами будет эффективней.
"Однако даже если соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто, правительство хочет предоставлять гарантии по большей части деньгами, а не солдатами", - пишет издание.
Также отмечается, что в настоящее время в стране нет понимания, какие именно гарантии безопасности может дать американский президент Дональд Трамп.
Ранее Мерц также заявлял, что война в Украине может продлиться ещё много месяцев.
В то же время немецкие СМИ писали, что Германия построила железную дорогу через Польшу для переброски тяжёлой техники и военных на запад Украины.
Также на днях канцлер заявил, что в Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.