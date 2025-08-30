В Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин. Такое введение может стать реальностью в случае недобора немецких добровольцев.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью каналу TF1.

По его словам, такая необходимость возникнет, если в армию пойдет слишком мало добровольцев.

"В сегодняшней перспективе отменить обязательную военную службу кажется ошибкой", - заявил Мерц.

Он также сказал, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, к которому по словам Мерца относится и "часть моей страны".

"Когда слушаешь Путина, понимаешь, что он хочет восстановить бывший советский союз с точки зрения территории", – сказал Мерц.

Ранее Мерц также заявлял, что война в Украине может продлиться ещё много месяцев.

В то же время немецкие СМИ писали, что Германия построила железную дорогу через Польшу для переброски тяжёлой техники и военных на запад Украины.

