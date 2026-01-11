Полтавский горисполком утвердил план ужесточения розыска уклонистов.

Принятый документ опубликовали местные издания.

В плане говорится о необходимости более жестких действий со стороны полиции. В частности, среди задач указано "обеспечивать административное задержание и доставку в территориальные центры комплектования лиц, которые уклоняются от выполнения обязанностей по воинскому учету и мобилизации".

Отдельно прописан механизм запуска уголовных процедур. План предусматривает "организацию начала досудебных расследований по фактам нарушения законодательства о воинском учете, призыве и мобилизации" в отношении нарушителей.

Усилят и контроль через госучреждения. В документе указано, что ТЦК должны "направлять в органы государственной власти списки лиц, которые уклоняются от воинского учета", а в случае их появления в учреждениях сотрудники обязаны "сообщать в органы Национальной полиции для обеспечения доставки таких лиц в ТЦК".

Также в плане зафиксирована задача "обеспечения постоянного уточнения учетных данных военнообязанных" и анализа военно-учетных специальностей, в том числе "с учетом потребностей Вооруженных сил", включая отдельные категории женщин.

Напомним, недавно испанские журналисты узнали, как много украинцев уклоняются от мобилизации.

Ранее в ВСУ констатировали, что украинское общество сочувствует уклонистам и не осуждает их.