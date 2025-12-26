"Украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта".

Интервью с шестью уклонистами, бежавшими за границу провёл американский новостной телеканал CNN.

Один из тех, с кем поговорило издание – 34-летний киевский таксист Виктор Пинхасов, попавший в Румынию после пятидневного одиночного перехода через Карпатские горы.

"Я хочу уехать и быть свободным, жить… Никто не хочет мира – ни Путин, ни Зеленский, ни Трамп", – объяснил журналистам украинец.

42-летний строитель Дмитрий рассказал, что обморозил ноги, переходя через Карпаты, а один из мужчин, с которыми он бежал из страны, замёрз в горах насмерть. Самого Дмитрия нашли румынские спасатели.

Глава румынской команды спасателей Дэн Бенга сообщил, что за неполных четыре года российско-украинской войны его отряд подобрал 377 украинских мужчин.

"Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на войне", – сказал Бенга CNN.

Журналист телеканала под видом украинца попытался найти контрабандистов, которые могли бы переправить его за границу. Он выяснил, что такие "услуги" стоят 14 тысяч долларов, включая процент, который идёт на подкуп украинских пограничников.

В публикации также приводтся данные о том, что украинская Генпрокуратура по состоянию на сентябрь возбудила около 290 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства.

Ранее немецкие журналисты назвали причины дезертирства в ВСУ.

Также мы публиковали интервью испанского издания с украинцами, которые уклоняются от участия в российско-украинской войне.