В Молдове отправили в тюрьму пограничника, который вернул назад в Украину мужчин, нелегально пересёкших границу.

Об этом сообщает молдавская прокуратура, кадры публикуют политичесике телеграм-каналы.

Начальник сектора пограничной полиции обвиняется в похищении и незаконной депортации двух нелегальных мигрантов, у которых правоохранитель вытащил из сумок по 100 евро.

По данным обвинения, пограничник против воли украинцев переправил их назад на родину через Днестр.

Перед этим украинские пограничники застрелили мужчину, который пытался сбежать в Молдову.

Война в Украине продолжается 1293-й день.

В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.

