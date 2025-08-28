Апелляционный суд в Греции разрешил экстрадицию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову, обвиняемого в ряде финансовых преступлений.

Об этом сообщил его адвокат Лучиан Рогак.

Правозащитник уточнил, что теперь министерства юстиции Греции и Молдавии займутся всеми необходимыми техническими и логистическими процедурами для экстрадиции. Кроме того, Рогак заявил, что после возвращения домой его клиент намерен активно защищать свои права в судах и давать пояснения по делу, возбужденному против него.

Напомним, он сам запрашивал экстрадицию на родину. Плахотнюк арестован в Греции по делу о "молдавском ландромате" и обвиняется в причастности к отмыванию коррупционных $20 млрд.

Задержан олинарх был 22 июля в Греции. Ранее он был внесен в санкционный список Совета ЕС, а президент Майя Санду собиралась лишить его гражданства. До 2019 года Плахотнюк считался фактическим "хозяином" Молдовы. Но затем был лишен влияния совместными усилиями тогдашнего президента социалиста Додона и партии Майи Санду.

Подробнее о политической ситуации в Молдове и роли в ней Плахотнюка мы писали в отдельном материале.